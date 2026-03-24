Американскую боксершу Сио ввели в искусственную кому после боя
Американская боксерша Исис Сио была введена в искусственную кому после боя с соотечественницей Жослин Камарильо, сообщает Boxing Scene. РИА Новости Спорт, 24.03.2026
2026-03-24T09:53:00+03:00
Американскую боксершу Сио ввели в искусственную кому после нокаута во время боя
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Американская боксерша Исис Сио была введена в искусственную кому после боя с соотечественницей Жослин Камарильо, сообщает Boxing Scene
Поединок прошел в субботу в американском Сан-Бернардино и завершился победой Камарильо техническим нокаутом. Сио потеряла сознание и упала на ринг после комбинации по корпусу и в голову, ей немедленно оказали первую помощь и госпитализировали.
Как уточняется в заявлении семьи спортсменки, нокаут произошел из-за удара в печень, из-за которого упало давление. Слова сочувствия после нокаута выразила сама Камарильо и Всемирный боксерский совет (WBC).
По информации двух официальных лиц, Сио позднее была выведена из медикаментозной комы и начала говорить. Врачи продолжают наблюдение за 19-летней спортсменкой.
На счету Сио теперь одна победа и три поражения. У Камарильо шесть побед в шести поединках.