Более 183 млн рублей направят на благоустройство сел в Смоленской области

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 183 миллионов рублей федеральных средств направят на благоустройство сельский территорий в Смоленской области в этом году, сообщил губернатор Василий Анохин.

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) – один из эффективных механизмов развития городов и сел региона.

"Благодаря федеральной поддержке создаем комфортную и современную среду для жизни: строим жилье, благоустраиваем общественные пространства, создаем детские и спортивные площадки, обустраиваем дворовые территории, модернизируем уличное освещение и дорожную инфраструктуру, сохраняем и восстанавливаем объекты культурного значения", - написал Анохин в мессенджере Мах.

Он отметил, что на заседании регионального правительства обсудили реализацию в области ведомственного проекта программы КРСТ "Благоустройство сельских территорий". Он позволяет муниципалитетам получать субсидии из федерального бюджета в размере 70% от стоимости работ.

По итогам заявочной кампании 2025 года регион подал 249 проектов благоустройства с общим объемом заявок 510 миллионов рублей, что позволило привлечь рекордные 125 миллионов рублей федеральных средств. Это в пять раз больше, чем в 2024 году.