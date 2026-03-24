17:13 24.03.2026
Более 183 млн рублей направят на благоустройство сел в Смоленской области
Более 183 миллионов рублей федеральных средств направят на благоустройство сельский территорий в Смоленской области в этом году, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 24.03.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 183 миллионов рублей федеральных средств направят на благоустройство сельский территорий в Смоленской области в этом году, сообщил губернатор Василий Анохин.
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) – один из эффективных механизмов развития городов и сел региона.
"Благодаря федеральной поддержке создаем комфортную и современную среду для жизни: строим жилье, благоустраиваем общественные пространства, создаем детские и спортивные площадки, обустраиваем дворовые территории, модернизируем уличное освещение и дорожную инфраструктуру, сохраняем и восстанавливаем объекты культурного значения", - написал Анохин в мессенджере Мах.
Он отметил, что на заседании регионального правительства обсудили реализацию в области ведомственного проекта программы КРСТ "Благоустройство сельских территорий". Он позволяет муниципалитетам получать субсидии из федерального бюджета в размере 70% от стоимости работ.
По итогам заявочной кампании 2025 года регион подал 249 проектов благоустройства с общим объемом заявок 510 миллионов рублей, что позволило привлечь рекордные 125 миллионов рублей федеральных средств. Это в пять раз больше, чем в 2024 году.
"В 2026 году на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств будет направлено свыше 183 миллиона рублей. Планируем реализовать более 55 проектов в 22 муниципальных образованиях: это детские и спортивные площадки, зоны отдыха, дворовые проезды, и автомобильные дороги, уличное освещение и другие. Сейчас идет заявочная кампания на 2027 год", - резюмировал глава региона.
