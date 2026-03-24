В Курской области сбили 88 украинских беспилотников за сутки
Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 88 украинских беспилотников различного типа, 13 раз БПЛА ВСУ атаковали регион с помощью сброса,... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T10:02:00+03:00
КУРСК, 24 мар - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 88 украинских беспилотников различного типа, 13 раз БПЛА ВСУ атаковали регион с помощью сброса, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области
за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 23 марта до 07.00 24 марта сбито 88 вражеских беспилотников различного типа. 26 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - сообщил Хинштейн
в своем канале на платформе Max
.
Он добавил, что вблизи села Илек Беловского района
пострадал 42-летний мужчина.
"У него слепое осколочное ранение шеи, правого плеча, перелом плечевой кости, правого предплечья и правого бедра. Он доставлен в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления! Также повреждён автомобиль. В результате атак в посёлке Жеденовский Хомутовского района повреждён склад, ограждение, ворота КФХ и три автомобиля", - добавил глава региона.
Кроме того, в посёлке Медвенка Медвенского района повреждён КАМАЗ
и забор частного домовладения.
"В селе Долженково Обоянского района сгорели гараж, сарай и автомобиль, выбиты окна в здании амбулатории. В деревне Горяйново повреждена стена дома и автомобиль", - сообщил губернатор.
Уточняется, что погибших нет.