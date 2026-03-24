В Курской области сбили 88 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 24.03.2026
10:02 24.03.2026
В Курской области сбили 88 украинских беспилотников за сутки
Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 88 украинских беспилотников различного типа, 13 раз БПЛА ВСУ атаковали регион с помощью сброса,... РИА Новости, 24.03.2026
происшествия
курская область
беловский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
камаз (завод)
курская область
беловский район
Происшествия, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, КамАЗ (завод)
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
КУРСК, 24 мар - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 88 украинских беспилотников различного типа, 13 раз БПЛА ВСУ атаковали регион с помощью сброса, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 23 марта до 07.00 24 марта сбито 88 вражеских беспилотников различного типа. 26 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что вблизи села Илек Беловского района пострадал 42-летний мужчина.
"У него слепое осколочное ранение шеи, правого плеча, перелом плечевой кости, правого предплечья и правого бедра. Он доставлен в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления! Также повреждён автомобиль. В результате атак в посёлке Жеденовский Хомутовского района повреждён склад, ограждение, ворота КФХ и три автомобиля", - добавил глава региона.
Кроме того, в посёлке Медвенка Медвенского района повреждён КАМАЗ и забор частного домовладения.
"В селе Долженково Обоянского района сгорели гараж, сарай и автомобиль, выбиты окна в здании амбулатории. В деревне Горяйново повреждена стена дома и автомобиль", - сообщил губернатор.
Уточняется, что погибших нет.
