Сирийская армия заявила о ракетном обстреле своей базы с территории Ирака
10:33 24.03.2026
Сирийская армия заявила о ракетном обстреле своей базы с территории Ирака
2026-03-24T10:33:00+03:00
В мире, Сирия, Эль-Хасаке, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сирийская армия заявила о ракетном обстреле своей базы с территории Ирака

Сирия заявила о ракетном обстреле базы в провинции эль-Хасаке с территории Ирака

БЕЙРУТ, 24 мар — РИА Новости. Военная база армии Сирии в провинции эль-Хасаке подверглась ракетному обстрелу с территории Ирака, передает сирийское государственное агентство со ссылкой на оперативное командование армии.
"Одна из наших военных баз вблизи населенного пункта эль-Ярубия в провинции эль-Хасаке подверглась ракетному обстрелу пятью ракетами, запущенными из района деревни Телль-эль-Хава, расположенной примерно в 20 км вглубь территории Ирака", - передает агентство.
Отмечается, что по данному инциденту было налажено взаимодействие с иракской стороной. В свою очередь, иракская армия подтвердила начало операции по прочесыванию местности и поиску причастных.
Было подчеркнуто, что сирийская армия приведена в состояние полной боевой готовности и будет выполнять свои обязанности по защите территории страны и отражению любых атак.
Отмечается, что большинство баз, ранее использовавшихся американскими силами в Сирии, были эвакуированы, в том числе и база, подвергшаяся сегодняшнему обстрелу — она была передана сирийской армии в феврале.
