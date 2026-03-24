Сирийская армия заявила о ракетном обстреле своей базы с территории Ирака

БЕЙРУТ, 24 мар — РИА Новости. Военная база армии Сирии в провинции эль-Хасаке подверглась ракетному обстрелу с территории Ирака, передает сирийское государственное агентство со ссылкой на оперативное командование армии.

"Одна из наших военных баз вблизи населенного пункта эль-Ярубия в провинции эль-Хасаке подверглась ракетному обстрелу пятью ракетами, запущенными из района деревни Телль-эль-Хава, расположенной примерно в 20 км вглубь территории Ирака", - передает агентство.

Отмечается, что по данному инциденту было налажено взаимодействие с иракской стороной. В свою очередь, иракская армия подтвердила начало операции по прочесыванию местности и поиску причастных.

Было подчеркнуто, что сирийская армия приведена в состояние полной боевой готовности и будет выполнять свои обязанности по защите территории страны и отражению любых атак.