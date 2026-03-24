Батраков пропустит матчи сборной с командами Мали и Никарагуа - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
11:41 24.03.2026 (обновлено: 12:22 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/batrakov-2082590305.html
Батраков пропустит матчи сборной с командами Мали и Никарагуа
Батраков пропустит матчи сборной с командами Мали и Никарагуа - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Батраков пропустит матчи сборной с командами Мали и Никарагуа
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков пропустит товарищеские матчи против команд Мали и Никарагуа, сообщается в Telegram-канале московского... РИА Новости Спорт, 24.03.2026
2026-03-24T11:41:00+03:00
2026-03-24T12:22:00+03:00
футбол
спорт
россия
мали
никарагуа
акрон
алексей батраков
локомотив (москва)
россия
мали
никарагуа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, мали, никарагуа, акрон, алексей батраков, локомотив (москва), акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Мали, Никарагуа, Акрон, Алексей Батраков, Локомотив (Москва), Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ)
Батраков пропустит матчи сборной с командами Мали и Никарагуа

Батраков пропустит товарищеские матчи сборной с командами Мали и Никарагуа

Алексей Батраков. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков пропустит товарищеские матчи против команд Мали и Никарагуа, сообщается в Telegram-канале московского "Локомотива".
Отмечается, что игрок получил небольшое повреждение в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона" (5:1), он будет восстанавливаться в расположении железнодорожников.
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.
Батраков в текущем сезоне сыграл 29 матчей за "Локомотив" и забил 16 мячей. За сборную 20-летний полузащитник всего провел 10 игр и забил три мяча.
Александр Руденко - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Просто дно": футболист "Локомотива" высказался о невызове в сборную России
22 марта, 21:57
 
ФутболСпортРоссияМалиНикарагуаАкронАлексей БатраковЛокомотив (Москва)Акрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
