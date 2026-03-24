Бабушкина: работа с федцентром дает качественные изменения в законы региона

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Свердловская область вносит качественные изменения в законодательство благодаря взаимодействию с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации, сообщила председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

На заседании депутаты заслушали отчет председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова о планах законотворческой деятельности.

Основной акцент в докладе сделан на реализации закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, развитии гражданского законодательства, а также изменениях в избирательном праве и судебной системе.

Он отметил, что регионы страны переходят на один из трех вариантов организации системы местного самоуправления. Так, 34 субъекта полностью перешли на одноуровневую модель – в них сформированы представительные органы всех муниципальных и городских округов, завершаются процессы упразднения районов и поселений. В это время 15 субъектов сохранили двухуровневую систему – в них не создано ни одного муниципального округа, сохраняются муниципальные районы, городские и сельские поселения. В 40 субъектах, в число которых входит и Свердловская область, на данный момент существует смешанная система организации местного самоуправления – наряду с муниципальными округами сохранены и муниципальные районы.

"Свердловская область сохранила эффективную модель организации местной власти, которая учитывает территориальные особенности и поддерживается муниципалитетами. Выбранный нами подход позволяет реализовывать реформу с минимальными издержками", – цитирует Бабушкину пресс-служба Заксобрания Свердловской области.

Спикер парламента подчеркнула, что сотрудничество с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации позволяет региону не только оперативно получать разъяснения федеральных норм, но и участвовать в формировании федеральной повестки, а впоследствии корректировать региональное законодательство.

По словам Бабушкиной, ключевую роль в этом процессе играет работа Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль", объединяющего муниципальный, региональный и федеральный уровни. Такая система обеспечивает участие муниципалитетов в законотворческом процессе и позволяет вырабатывать решения с учетом практики территорий. За время ее работы при участии Свердловской области были инициированы и скорректированы положения более чем 20 федеральных законов.

"Мы гордимся тем, что "Депутатскую вертикаль" возглавляет Павел Крашенинников, который имеет уникальный опыт законотворческой деятельности по многим направлениям. Мы обращаемся к нему не только за внесением изменений в федеральное законодательство, но и с просьбой рассмотрения законопроектов, которые очень важны не только для нашего региона, но и для страны. Например, федеральные законы №414 и №33, которые ранее уже обсуждались на площадке нашего Законодательного собрания. Мы имели возможность предложить свои дополнения в данные проекты законов", – указала Бабушкина.

В докладе также затронуты изменения в избирательном законодательстве, включая ограничение использования технологий искусственного интеллекта в агитации, развитие цифровых форматов и упрощение работы с избирательными данными. Отдельное внимание уделено совершенствованию судебной системы – в том числе переносу кассационных инстанций на региональный уровень.

Кроме того, представлены инициативы в сфере гражданского законодательства, включая установление 10-летнего срока исковой давности по приватизационным спорам, а также меры поддержки участников специальной военной операции.