Бабушкина: работа с федцентром дает качественные изменения в законы региона
Свердловская область
Свердловская область
 
15:48 24.03.2026
Бабушкина: работа с федцентром дает качественные изменения в законы региона
Бабушкина: работа с федцентром дает качественные изменения в законы региона - РИА Новости, 24.03.2026
Бабушкина: работа с федцентром дает качественные изменения в законы региона
Свердловская область вносит качественные изменения в законодательство благодаря взаимодействию с Государственной думой Федерального собрания Российской... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T15:48:00+03:00
2026-03-24T15:48:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
павел крашенинников
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082653645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5604d6ed18223a5bd56cb03cf220499a.jpg
https://ria.ru/20260304/babushkina-2078503759.html
свердловская область
тюменская область
свердловская область, людмила бабушкина , павел крашенинников, тюменская область
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина , Павел Крашенинников, Тюменская область
Бабушкина: работа с федцентром дает качественные изменения в законы региона

Людмила Бабушкина: работа с федцентром дает качественные изменения в законы

© Фото : управление информационной политики Законодательного Собрания Свердловской областиПредседатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© Фото : управление информационной политики Законодательного Собрания Свердловской области
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Свердловская область вносит качественные изменения в законодательство благодаря взаимодействию с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации, сообщила председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.
На заседании депутаты заслушали отчет председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова о планах законотворческой деятельности.
Основной акцент в докладе сделан на реализации закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, развитии гражданского законодательства, а также изменениях в избирательном праве и судебной системе.
Он отметил, что регионы страны переходят на один из трех вариантов организации системы местного самоуправления. Так, 34 субъекта полностью перешли на одноуровневую модель – в них сформированы представительные органы всех муниципальных и городских округов, завершаются процессы упразднения районов и поселений. В это время 15 субъектов сохранили двухуровневую систему – в них не создано ни одного муниципального округа, сохраняются муниципальные районы, городские и сельские поселения. В 40 субъектах, в число которых входит и Свердловская область, на данный момент существует смешанная система организации местного самоуправления – наряду с муниципальными округами сохранены и муниципальные районы.
"Свердловская область сохранила эффективную модель организации местной власти, которая учитывает территориальные особенности и поддерживается муниципалитетами. Выбранный нами подход позволяет реализовывать реформу с минимальными издержками", – цитирует Бабушкину пресс-служба Заксобрания Свердловской области.
Спикер парламента подчеркнула, что сотрудничество с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации позволяет региону не только оперативно получать разъяснения федеральных норм, но и участвовать в формировании федеральной повестки, а впоследствии корректировать региональное законодательство.
По словам Бабушкиной, ключевую роль в этом процессе играет работа Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль", объединяющего муниципальный, региональный и федеральный уровни. Такая система обеспечивает участие муниципалитетов в законотворческом процессе и позволяет вырабатывать решения с учетом практики территорий. За время ее работы при участии Свердловской области были инициированы и скорректированы положения более чем 20 федеральных законов.
"Мы гордимся тем, что "Депутатскую вертикаль" возглавляет Павел Крашенинников, который имеет уникальный опыт законотворческой деятельности по многим направлениям. Мы обращаемся к нему не только за внесением изменений в федеральное законодательство, но и с просьбой рассмотрения законопроектов, которые очень важны не только для нашего региона, но и для страны. Например, федеральные законы №414 и №33, которые ранее уже обсуждались на площадке нашего Законодательного собрания. Мы имели возможность предложить свои дополнения в данные проекты законов", – указала Бабушкина.
В докладе также затронуты изменения в избирательном законодательстве, включая ограничение использования технологий искусственного интеллекта в агитации, развитие цифровых форматов и упрощение работы с избирательными данными. Отдельное внимание уделено совершенствованию судебной системы – в том числе переносу кассационных инстанций на региональный уровень.
Кроме того, представлены инициативы в сфере гражданского законодательства, включая установление 10-летнего срока исковой давности по приватизационным спорам, а также меры поддержки участников специальной военной операции.
Депутаты приняли доклад к сведению, отметив его системность, а также конструктивность и практическую полезность для Свердловской области. Доклад также заслушали коллеги из Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Бабушкина: производство молока в Свердловской области увеличилось на 2%
4 марта, 16:03
 
Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила БабушкинаПавел КрашенинниковТюменская область
 
 
