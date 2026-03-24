Стартовали продажи обновленной Lada Vesta Sport

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения, рекомендованная розничная цена на автомобиль в кузове седан стартует от 2,35 миллиона рублей, сообщила пресс-служба компании.

Автомобиль впервые предлагается в двух типах кузова – седан и универсал. Двигател ь La da Vesta Sport создан на базе мотора 1,8 литра EVO, его пиковая мощность увеличена до 147 лошадиных сил, отметили в компании. Впервые на модели используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент.

"Интерьер отделан в фирменной черно-красной цветовой гамме с кожаной оплеткой рулевого колеса и рычага МКПП, установлены сиденья с развитой боковой поддержкой. В комбинацию приборов внедрен спортивный режим, предусматривающий отображение функций фиксации времени и скорости прохождения дистанции (заезды на ¼ мили, кольцевые заезды)", - сообщается в пресс-релизе.