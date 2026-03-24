14:15 24.03.2026 (обновлено: 14:31 24.03.2026)
Стартовали продажи обновленной Lada Vesta Sport
Стартовали продажи обновленной Lada Vesta Sport стоимостью от 2,35 млн рублей

© Фото : АвтоВАЗОбновленная Lada Vesta Sport
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения, рекомендованная розничная цена на автомобиль в кузове седан стартует от 2,35 миллиона рублей, сообщила пресс-служба компании.
"АО "АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж LADA Vesta Sport нового поколения: первые партии автомобилей уже поступают в дилерские центры... Рекомендованные розничные цены на новую LADA Vesta Sport стартуют с отметки 2 352 000 рублей за версию в кузове седан", - говорится в сообщении.

Автомобиль впервые предлагается в двух типах кузова – седан и универсал. Двигатель Lada Vesta Sport создан на базе мотора 1,8 литра EVO, его пиковая мощность увеличена до 147 лошадиных сил, отметили в компании. Впервые на модели используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент.
"Интерьер отделан в фирменной черно-красной цветовой гамме с кожаной оплеткой рулевого колеса и рычага МКПП, установлены сиденья с развитой боковой поддержкой. В комбинацию приборов внедрен спортивный режим, предусматривающий отображение функций фиксации времени и скорости прохождения дистанции (заезды на ¼ мили, кольцевые заезды)", - сообщается в пресс-релизе.
Lada Vesta Sport выпускается в максимальной комплектации "Техно", которая включает в том числе по систему мониторинга слепых зон, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электростеклоподъемники всех дверей, обогрев рулевого колеса и всех сидений, передние и задние парктроники, камеру заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, рассказали в "АвтоВАЗе".
Здание заводоуправления ОАО Автоваз - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность введения платной подписки на автомобили
21 марта, 09:44
 
