При израильском ударе по Ливану погибли два человека

БЕЙРУТ, 24 мар - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по городу Бшамун в 12 километрах южнее Бейрута, два человека погибли и пятеро получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.

"В результате удара израильского противника по населенному пункту Бшамун в округе Алей, по предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро получили ранения", - говорится в отчете.