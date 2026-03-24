https://ria.ru/20260324/aviakatastrofa-2082718815.html
Число погибших при крушении самолета в Колумбии возросло до 68
Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 Hercules в колумбийском муниципалитете Пуэрто-Легисамо выросло до 68, сообщил мэр... РИА Новости, 24.03.2026
в мире
c-130 hercules
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082557024_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7d18e4de852b3f8580e35b28e7d0c264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082557024_27:0:987:720_1920x0_80_0_0_b95d5eafa82993938445e3b9200f0015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МЕХИКО, 24 мар - РИА Новости. Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 Hercules в колумбийском муниципалитете Пуэрто-Легисамо выросло до 68, сообщил мэр города Луис Эмилио Бустос.
«
"Число погибших только что выросло до 68. Подтверждено 68, они находятся в муниципальном морге", - заявил он в интервью радиостанции Blu Radio
.
По словам мэра, спасательные работы продолжаются, и, по предварительным данным, под обломками самолета остаются еще двое пропавших военнослужащих.
Радиостанция Caracol Radio сообщила со ссылкой на источники в министерстве обороны, что на борту разбившегося самолета находились 127 человек, а не 128, как считалось ранее. По данным СМИ, произошла ошибка в подсчетах, и один из пассажиров фактически не находился на борту.
Согласно информации министерства обороны, военно-транспортный самолет C
-130, который выполнял рейс между населенными пунктами Пуэрто-Легисамо и Пуэрто-Асис, потерпел крушение вскоре после взлета, примерно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. Причины катастрофы пока не установлены, рассматриваются различные версии, включая перегрузку судна, недостаточную длину полосы и техническую неисправность.