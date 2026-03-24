02:55 24.03.2026
Нарколог развеял миф о неизлечимости женского алкоголизма
ИРКУТСК, 24 мар - РИА Новости. Женский алкоголизм лечится, хотя женщины болеют тяжелее, чем мужчины, рассказал РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.
"Это стереотип. Образ женщины отождествляется людьми с образом матери, хранительницы очага, заботливой хозяйки и, конечно, на этом фоне женский алкоголизм социально воспринимается более болезненно, чем мужской. Но он так же, как и мужской, поддается лечению", - рассказал нарколог, отвечая на вопрос о неизлечимости женского алкоголизма.
Он также отметил, что у женщин алкогольная зависимость проявляется жестче, чем у мужчин, и болеют они тяжелее. Это связано с физическими и психологическими особенностями.
"Женщины физически слабее мужчин, более тревожны, эмоционально подвижны. Употребление алкоголя в состоянии стресса на коротком отрезке времени действует как антидепрессант. Чтобы снова расслабиться, требуется новая порция алкоголя. Как итог - алкоголизм", - добавил врач.
По словам собеседника агентства, зависимость от алкоголя начинает проявляться прежде всего навязчивым желаем выпить спиртного и неспособностью остановиться после нескольких выпитых рюмок. Внешне человек становится отечным, краснеет лицо, он часто раздражается, нарушается сон, проявляется агрессия по отношению к окружающим, его перестает беспокоить, как он выглядит. Чем раньше человек осознает, что болен, тем успешнее будет процесс лечения.
