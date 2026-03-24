Активы главы минздрава Кубани арестовали по делу о мошенничестве

КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Судебные приставы в рамках иска прокуратуры Краснодара арестовывают активы главы министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, арестованного ранее по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Прокуратура Краснодара ранее подала иск об обращении в доход государства имущества Филиппова и других лиц, Октябрьский районный суд Краснодара приступит к рассмотрению иска 27 марта. Ответчиками по иску выступают девять физических лиц: сам Евгений Филиппов, Александр, Федор и Ольга Филипповы, Галина и Наталья Баталовы, Кирилл Губриев, Ирма Любченко и Сергей Пастернак.
Согласно материалам судебных приставов, Октябрьский районный суд Краснодара 19 марта выдал исполнительный лист о наложении ареста на имущество министра. На основании выданного документа 20 марта открыто исполнительное производство, предметом исполнения которого является "Наложение ареста".
Суд 18 марта арестовал Филиппова на 2 месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, с ноября 2015 по декабрь 2025 года, являясь министром здравоохранения Краснодарского края, он был фиктивного трудоустроен на должность заведующего кафедрой Кубанского медицинского университета. Главу минздрава обвиняют в хищении 7,5 миллиона рублей из бюджета министерства здравоохранения РФ, которыми он распорядился по своему усмотрению.
Глава минздрава Кубани был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, предварительно, он был уличен в незаконном приобретении недвижимости на более чем 1 миллиард рублей, которую он оформлял на себя и своих родственников с 2013 года во время работы в министерстве, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. По данным правоохранителей, в собственности Евгения Филиппова и его близких родственников находятся 57 объектов недвижимости, большинство из них расположены в Краснодаре, Сочи и на ФТ Сириус.