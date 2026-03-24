13:28 24.03.2026
Аэрофлот поддерживает высокий уровень безопасности полетов
Уровень безопасности полетов Аэрофлота повысился с 99,977% в 2024 году, до 99,982% по итогам прошлого года, сообщает перевозчик. РИА Новости, 24.03.2026
Аэрофлот поддерживает высокий уровень безопасности полетов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уровень безопасности полетов Аэрофлота повысился с 99,977% в 2024 году, до 99,982% по итогам прошлого года, сообщает перевозчик.
Уровень безопасности полетов всех авиакомпаний Группы "Аэрофлот" за аналогичный период возрос с 99,973% до 99,976%.
В 2025 году Группа "Аэрофлот" выполнила 361 тысячу рейсов и перевезла 55,3 миллиона пассажиров. Налет по парку Группы составил более 1 миллиона часов. Сам Аэрофлот выполнил 173 тысячи рейсов и перевез 29,5 миллиона человек, налет составил 622 тысячи часов. Флот авиакомпаний Группы насчитывает 352 самолета.
"Таким образом, при высокой интенсивности производственного налета авиакомпания сохраняет один из самых высоких в мире коэффициентов безопасности полетов", - подчеркнули в авиакомпании.
Как отмечается в сообщении, в 2025 году Аэрофлот продолжал реализацию мероприятий для сохранения высокого уровня безопасности полетов. В авиакомпании внедрена современная система управления безопасностью полетов. Авиаперевозчик строго следует плану по снижению рисков, связанных с ограничениями выполнения полетов, нарушениями персонала сторонних организаций, внешних воздействий и человеческого фактора при эксплуатации воздушных судов.
