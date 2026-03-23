Стоимость золота опустилась ниже 4200 долларов за унцию

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Биржевая цена на золото укоряет падение до 8%, опускаясь ниже отметки в 4200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 9.50 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 368,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 7,99%, - до 4241,36 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель находился ниже уровня в 4200 долларов впервые с 9 декабря.