Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
14:24 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/zhurova-2082396159.html
Журова назвала результаты Овечкина феноменальными
2026-03-23T14:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080098577_0:163:1200:838_1920x0_80_0_0_bd52ead320b0533ba2d528bdc83ae56b.jpg
https://ria.ru/20260323/ska-2082388836.html
спорт, светлана журова, уэйн гретцки, госдума рф, александр овечкин, капитан, колорадо эвеланш, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Светлана Журова, Уэйн Гретцки, Госдума РФ, Александр Овечкин, Капитан, Колорадо Эвеланш, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, забросивший 1000 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), не молодой спортсмен, но показывает феноменальные результаты, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Он стал вторым после канадца Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
«
"Это уникальное достижение. Это рекорд не про секунды, а про голы. Причем речь идет о лиге, где уровень конкуренции очень высокий. При этом за этим следит весь мир - не меньше, чем за другими громкими рекордами. Каждая его шайба сейчас - это, по сути, новый рекорд. Он уже бьет сам себя. 1000 - красивая цифра, но дальше каждый гол будет делать это достижение еще более уникальным. Конечно, ему еще важно приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки с учетом плей-офф. Тогда он станет абсолютным. И это вполне возможно", - сказала Журова.
«
"Он уже не молодой спортсмен, и сам факт, что он до сих пор играет на таком уровне, - это феноменально. Это контактный, травмоопасный вид спорта, требующий огромных физических затрат. Решение может принять только он сам - готов ли продолжать в России. У него уже невероятное спортивное долголетие, и вопрос в том, сколько еще он сможет его сохранять. Болельщики должны это понимать: он и так делает очень много, не скрывает, что он из России, и продолжает устанавливать рекорды. А сможет ли он играть в России после окончания карьеры в НХЛ - это открытый вопрос", - отметила собеседница агентства.
Брендан Лайпсик - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
СКА расторг контракт с канадским хоккеистом, получившим гражданство России
Вчера, 13:52
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:55
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала