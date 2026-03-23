Журова назвала результаты Овечкина феноменальными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, забросивший 1000 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), не молодой спортсмен, но показывает феноменальные результаты, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Он стал вторым после канадца Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
«
"Это уникальное достижение. Это рекорд не про секунды, а про голы. Причем речь идет о лиге, где уровень конкуренции очень высокий. При этом за этим следит весь мир - не меньше, чем за другими громкими рекордами. Каждая его шайба сейчас - это, по сути, новый рекорд. Он уже бьет сам себя. 1000 - красивая цифра, но дальше каждый гол будет делать это достижение еще более уникальным. Конечно, ему еще важно приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки с учетом плей-офф. Тогда он станет абсолютным. И это вполне возможно", - сказала Журова.
«
"Он уже не молодой спортсмен, и сам факт, что он до сих пор играет на таком уровне, - это феноменально. Это контактный, травмоопасный вид спорта, требующий огромных физических затрат. Решение может принять только он сам - готов ли продолжать в России. У него уже невероятное спортивное долголетие, и вопрос в том, сколько еще он сможет его сохранять. Болельщики должны это понимать: он и так делает очень много, не скрывает, что он из России, и продолжает устанавливать рекорды. А сможет ли он играть в России после окончания карьеры в НХЛ - это открытый вопрос", - отметила собеседница агентства.