Защита Митволя попросила Генпрокуратуру пересмотреть дело о мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Защита бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя подала ходатайство в генеральную прокуратуру с просьбой пересмотреть его дело о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске, сообщил РИА Новости адвокат Митволя Михаил Шолохов.

Митволь , будучи владельцем компании "КрасноярскТИСИЗ", которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске , был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Митволь был этапирован в колонию в Московской области

"Представитель Митволя в Москве обратился к генеральному прокурору с ходатайством, в котором указывается, что с учетом позиции суда, нашедшей отражение в приговоре в отношении Мандрова (экс-руководитель КГКУ "Краевое транспортное управление" Константин Мандров – ред.) и Лапшина (экс-председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин – ред.), отсутствует такой квалифицирующий признак как обман, который был вменен Митволю при осуждении за мошенничество", - сказал Шолохов

Он пояснил, что Митволю вменяли, что он обманул Мандрова, то есть предоставил ложную информацию, чтобы получить выгоду. Однако, по словам Шолохова, при рассмотрении дел против Мандрова и Лапшина суд установил, что Митволь не совершал действий, направленных на обман.

"Приговором Центрального районного суда Красноярска от 4 марта 2025 года установлено, что… со стороны сотрудников АО "КрасноярскТИСИЗ" сообщалась только достоверная информация. Мандров лично контролировал ход работ в части инженерных изысканий и был осведомлен обо всех их недостатках, а также об отсутствии возможности завершить работы в установленный контрактом срок. По мнению стороны защиты, в таком случае необходимо возбудить производство по делу Митволя ввиду вновь открывшихся обстоятельств", - отметил Шолохов.