Почти 140 производителей приняли участие в ярмарках выходного дня в Рязани

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ярмарки выходного дня прошли в Рязани, в них приняли участие 139 региональных производителей, в том числе фермеры и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, сообщает пресс-служба областного правительства.

Торговля развернулась на 217 площадках. Всего было продано 5 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 3,8 тонны молока и молочных продуктов, 3,4 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 0,2 тонны меда и продуктов пчеловодства, 1,5 тонны рыбы, 1,2 тонны картофеля, 1,5 тонны овощей, 5,6 тонны яблок и груш.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и региональное министерство экономического развития проводят ярмарки в соответствии с задачами федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".