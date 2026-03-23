На ярмарках в Барнауле продали товаров более чем на 11 млн рублей

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Барнауле прошли продовольственные ярмарки выходного дня, на шести площадках продали продукции на 11,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Отмечается, что в 2025 году на ярмарке, прошедшей 22 марта, реализовали продукцию на 9,5 миллиона рублей.

Самый высокий спрос на ярмарках пришелся на мясо и мясные полуфабрикаты, мороженную и готовую рыбу, а также колбасные изделия и мясные копчености.