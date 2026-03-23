Любой предвыборный митинг, любая новость, связанная с венгерскими выборами, обязательно сопровождается упоминанием Украины. А та особо и не скрывает своей причастности к антиправительственным провокациям в Венгрии, давая Орбану дополнительные аргументы в своей агитации. Похоже, Зеленский даже не осознает, как его прямые угрозы в адрес премьера соседней страны усиливают рейтинги того и, наоборот, непосредственно бьют по Мадьяру.

Но нет никаких сомнений в том, почему эта дезинформация от WP появилась именно сейчас. Общественное мнение Запада явно начали готовить к украинским диверсиям и терактам против венгерского руководства. Тамошней аудитории заранее объясняют: когда вы услышите новости о покушении на Орбана, забудьте о прямых угрозах в его адрес из уст Зеленского — это все "рука Кремля"! Так что подготовка терактов, диверсий, беспорядков, Майданов накануне и по итогам выборов в Венгрии уже в разгаре. Технологии известны и давно обкатаны на украинцах. Осталось только Каю Каллас снабдить печеньками для раздачи на улицах Будапешта.