09:10 23.03.2026 (обновлено: 10:00 23.03.2026)
В Венгрии ответили на заявления о звонках Сийярто Лаврову
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока назвал фейком, вызванным успехами партии премьера страны Виктора Орбана в предвыборной кампании, утверждение газеты... РИА Новости, 23.03.2026
В Венгрии ответили на заявления о звонках Сийярто Лаврову

Бока назвал сообщения о звонках Сийярто Лаврову фейком на фоне успехов Орбана

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока назвал фейком, вызванным успехами партии премьера страны Виктора Орбана в предвыборной кампании, утверждение газеты Washington Post о том, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
Ранее в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию в СМИ о "звонках" главы Сиярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия.
"Фейковые новости", - заявил Бока в комментарии газете Politico.
По его словам, эти сообщения задумывались, как "отчаянная реакция на то, что партия (премьера Венгрии Виктора Обрана - ред.) "Фидес" набирает обороты в предвыборной кампании.
"Но венгерский народ не будет обманут", - заявил он.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
