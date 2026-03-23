В Венгрии ответили на заявления о звонках Сийярто Лаврову

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока назвал фейком, вызванным успехами партии премьера страны Виктора Орбана в предвыборной кампании, утверждение газеты Washington Post о том, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Ранее в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя публикацию в СМИ о "звонках" главы Сиярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия.

"Фейковые новости", - заявил Бока в комментарии газете Politico

По его словам, эти сообщения задумывались, как "отчаянная реакция на то, что партия (премьера Венгрии Виктора Обрана - ред.) "Фидес" набирает обороты в предвыборной кампании.

"Но венгерский народ не будет обманут", - заявил он.

Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.