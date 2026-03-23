МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Болгарская провидица умерла в 1996-м, но ее предсказания продолжают будоражить умы. Ванга называла конкретные годы, конкретные регионы — и предупреждала о переломных моментах, когда судьба планеты висит на волоске. Один из таких моментов, по ее словам, наступает именно сейчас.

Что она предсказывала на 2026 год?

Слепая девочка, которая начала видеть

Вангелия Пандева Сурчева родилась 31 января 1911-го в македонской Струмице в семье бедных крестьян. До 12 лет ничем не отличалась от других детей. Но однажды во время прогулки на детей обрушился ураган — такой мощи, что стена ветра подхватила девочку и швырнула на сотни метров.

Когда ее нашли, она была без сознания. Глаза забило песком. Семья не могла позволить себе дорогостоящее лечение — и Вангелия стала слепой.

Дар проявился в 1939 году, когда ей исполнилось 28. Она тяжело заболела, и ночью к ней пришло видение: таинственный всадник, окруженный сиянием. С того момента она начала видеть то, что скрыто от других.

Шла Вторая мировая. По округе быстро пошли слухи: слепая женщина помогает искать пропавших без вести солдат. Она могла сказать, жив человек или погиб, описывала место и обстоятельства смерти с пугающей точностью.

Сама Ванга объясняла свой дар просто: "Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются все умершие близкие. Они сами задают мне вопросы и охотно отвечают на мои".

Вышла замуж за болгарского военнослужащего Димитра Гуштерова 10 мая 1942-го и переехала к нему в город Петрич. Там и прожила до конца своих дней, принимая тысячи людей, которые приезжали со всего мира.

"Зеленый господарь"

Еще в те годы, когда нынешний украинский президент только окончил среднюю школу, провидица произнесла странную фразу : "Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет".

Исследователи позже разгадали эту загадку: под "кличем" и "порохом" подразумевались мэр Киева Виталий Кличко и президент Петр Порошенко*. При них в стране началась гражданская война, обострились отношения с властью, усилилось притеснение русскоязычного населения на востоке.

Вторая часть пророчества: "Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь".

Однако о самом "зеленом господаре" она почти не оставила характеристик. Есть только одна фраза , которую связывают именно с ним: "Сам он маленький будет. Но беды большие принесет с собой. Маска шута на нем. И никто сразу не поймет, кто под ней. Когда узнают — тогда развеется прах".

Комментарии излишни. Но что означает "развеется прах" — до сих пор остается загадкой.

Год на грани большой войны

Ванга неоднократно предупреждала: человечество балансирует на краю пропасти. По ее словам, 2026-й может стать тем самым моментом, когда старые обиды, территориальные споры и борьба за влияние между сверхдержавами выльются в открытое противостояние.

Провидица называла конкретные регионы, где напряжение достигнет предела:

Южная Азия — высокая плотность населения, исторические территориальные споры и наличие ядерного оружия;

Юго-Восточная Азия — густонаселенные территории и стратегические морские пути, где любое военное движение может спровоцировать эскалацию;

Ближний Восток — сочетание нефти, религиозных противоречий и давних конфликтов делает регион особенно нестабильным.

"Если не погасить вовремя — вспыхнет так, что задымится вся планета", — предупреждала она.

Судьба двух держав

В 70-е годы Ванга говорила о будущем Соединенных Штатов: "Америка будет сильной до тех пор, пока люди не будут ссориться и будут заботиться друг о друге". А затем добавила: "Америка опустится на дно... исчезнет".

Для России у провидицы были иные слова. Да, она предвидела тяжелые времена: экономические потрясения от внутренних проблем и внешнего давления, возможные перемены в политике. Но за всем этим — настоящее возрождение.

"Все растает, словно лед, и лишь слава Владимира, слава России останутся нетронуты. Никто не сможет остановить Россию", — говорила Ванга.

По ее мнению , духовная миссия России сравнима с эпохой Сергия Радонежского — временем возрождения веры и национального самосознания. Страна пройдет через огонь, очистится и обретет новое дыхание. Ее роль в мире станет ключевой — и это будет не просто политическое доминирование, а духовное лидерство.

А тех, кто попытается встать на ее пути, ждет суровая участь. "Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет", — предупреждала провидица.