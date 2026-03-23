Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/vanga-2082361038.html
Что Ванга говорила о судьбе России и мира в 2026 году
Что Ванга говорила о судьбе России и мира в 2026 году - РИА Новости, 23.03.2026
Что Ванга говорила о судьбе России и мира в 2026 году
Болгарская провидица умерла в 1996-м, но ее предсказания продолжают будоражить умы. Ванга называла конкретные годы, конкретные регионы — и предупреждала о... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T18:35:00+03:00
2026-03-23T18:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054707614_0:74:1088:686_1920x0_80_0_0_49bd45ccfcf1a32578dfed999197f34a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054707614_0:0:1088:816_1920x0_80_0_0_e82bd3485e88f4993b1c19349381a990.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Что Ванга говорила о судьбе России и мира в 2026 году

© AP Photo / BTAВанга
© AP Photo / BTA
Ванга
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Болгарская провидица умерла в 1996-м, но ее предсказания продолжают будоражить умы. Ванга называла конкретные годы, конкретные регионы — и предупреждала о переломных моментах, когда судьба планеты висит на волоске. Один из таких моментов, по ее словам, наступает именно сейчас.
Что она предсказывала на 2026 год?

Слепая девочка, которая начала видеть

Вангелия Пандева Сурчева родилась 31 января 1911-го в македонской Струмице в семье бедных крестьян. До 12 лет ничем не отличалась от других детей. Но однажды во время прогулки на детей обрушился ураган — такой мощи, что стена ветра подхватила девочку и швырнула на сотни метров.
Когда ее нашли, она была без сознания. Глаза забило песком. Семья не могла позволить себе дорогостоящее лечение — и Вангелия стала слепой.
Дар проявился в 1939 году, когда ей исполнилось 28. Она тяжело заболела, и ночью к ней пришло видение: таинственный всадник, окруженный сиянием. С того момента она начала видеть то, что скрыто от других.
Шла Вторая мировая. По округе быстро пошли слухи: слепая женщина помогает искать пропавших без вести солдат. Она могла сказать, жив человек или погиб, описывала место и обстоятельства смерти с пугающей точностью.
Сама Ванга объясняла свой дар просто: "Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются все умершие близкие. Они сами задают мне вопросы и охотно отвечают на мои".
Вышла замуж за болгарского военнослужащего Димитра Гуштерова 10 мая 1942-го и переехала к нему в город Петрич. Там и прожила до конца своих дней, принимая тысячи людей, которые приезжали со всего мира.

"Зеленый господарь"

Еще в те годы, когда нынешний украинский президент только окончил среднюю школу, провидица произнесла странную фразу: "Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет".
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве, февраль 2014 года
Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014 - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве, февраль 2014 года
Исследователи позже разгадали эту загадку: под "кличем" и "порохом" подразумевались мэр Киева Виталий Кличко и президент Петр Порошенко*. При них в стране началась гражданская война, обострились отношения с властью, усилилось притеснение русскоязычного населения на востоке.
Вторая часть пророчества: "Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь".
Однако о самом "зеленом господаре" она почти не оставила характеристик. Есть только одна фраза, которую связывают именно с ним: "Сам он маленький будет. Но беды большие принесет с собой. Маска шута на нем. И никто сразу не поймет, кто под ней. Когда узнают — тогда развеется прах".
Комментарии излишни. Но что означает "развеется прах" — до сих пор остается загадкой.

Год на грани большой войны

Ванга неоднократно предупреждала: человечество балансирует на краю пропасти. По ее словам, 2026-й может стать тем самым моментом, когда старые обиды, территориальные споры и борьба за влияние между сверхдержавами выльются в открытое противостояние.
Провидица называла конкретные регионы, где напряжение достигнет предела:
  • Южная Азия — высокая плотность населения, исторические территориальные споры и наличие ядерного оружия;
  • Юго-Восточная Азия — густонаселенные территории и стратегические морские пути, где любое военное движение может спровоцировать эскалацию;
  • Ближний Восток — сочетание нефти, религиозных противоречий и давних конфликтов делает регион особенно нестабильным.
"Если не погасить вовремя — вспыхнет так, что задымится вся планета", — предупреждала она.

Судьба двух держав

В 70-е годы Ванга говорила о будущем Соединенных Штатов: "Америка будет сильной до тех пор, пока люди не будут ссориться и будут заботиться друг о друге". А затем добавила: "Америка опустится на дно... исчезнет".
Для России у провидицы были иные слова. Да, она предвидела тяжелые времена: экономические потрясения от внутренних проблем и внешнего давления, возможные перемены в политике. Но за всем этим — настоящее возрождение.
"Все растает, словно лед, и лишь слава Владимира, слава России останутся нетронуты. Никто не сможет остановить Россию", — говорила Ванга.
По ее мнению, духовная миссия России сравнима с эпохой Сергия Радонежского — временем возрождения веры и национального самосознания. Страна пройдет через огонь, очистится и обретет новое дыхание. Ее роль в мире станет ключевой — и это будет не просто политическое доминирование, а духовное лидерство.
А тех, кто попытается встать на ее пути, ждет суровая участь. "Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет", — предупреждала провидица.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала