В Ульяновске ищут двух пропавших подростков

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Спасатели в Ульяновске ищут двух подростков, которые пошли по замерзшей Волге в направлении Ленинского района города и пропали, сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
Как доложил начальник учреждения (МБУ "Управление гражданской защиты" - ред.) Андрей Тамбовский, сообщение о пропаже двух юношей 2011 года рождения поступило на пульт дежурного в 2.23 ночи. Со слов заявителя, матери, несовершеннолетние пошли пешком со стороны Нижней террасы в направлении Ленинского района по Волге. По состоянию на 10.00 23 марта, несовершеннолетние не найдены, поисковые мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении администрации Ульяновска.
Сотрудники муниципального управления гражданской защиты участвуют в поиске пропавших подростков вместе с областными спасателями. Акваторию реки обследуют на катерах на воздушной подушке, а также с квадрокоптера.