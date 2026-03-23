Израиль заявил о начале серии ударов по инфраструктуре в Тегеране

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Израильская армия объявила о начале крупной серии атак на инфраструктуру в Тегеране.
"ЦАХАЛ начала широкомасштабную серию ударов, нацеленных на инфраструктуру <...> в Тегеране", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что если Иран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то "американские военные уничтожат все электростанции" в исламской республике.
Как заявил представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, в таком случае иранские военные атакуют все компании на Ближнем Востоке, в которых Штаты имеют свои интересы, а также энергоинфраструктуру в тех странах, где расположены американские базы.
По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, передвижение через Ормузский пролив закрыто только для танкеров и судов США, Израиля и их союзников, тогда как остальные могут проходить свободно.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам.