Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА в день рождения Никитина обыграл СКА в матче плей-офф КХЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:15 23.03.2026 (обновлено: 23:21 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/tsska-2082510541.html
ЦСКА в день рождения Никитина обыграл СКА в матче плей-офф КХЛ
2026-03-23T23:15:00+03:00
2026-03-23T23:21:00+03:00
хоккей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039522929_0:0:2006:1129_1920x0_80_0_0_d34df6969ce45527857418b936fbb094.jpg
https://ria.ru/20260323/torpedo-2082502263.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039522929_122:0:1910:1341_1920x0_80_0_0_f8c071b3182af100842e32adb9e60de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Хоккей, Спорт
ЦСКА в день рождения Никитина обыграл СКА в матче плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин
Главный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА на своем льду обыграл петербургский СКА в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
23 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
ЦСКА
3 : 2
СКА
15:03 • Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
17:29 • Максим Соркин
(Никита Нестеров, Николай Коваленко)
Никита Нестеров
03:01 • Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
17:49 • Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Москве завершилась во втором овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Максим Соркин (36-я, 58-я минуты), также отличился Никита Нестеров (87). У гостей шайбы забросили Николай Голдобин (24) и Сергей Сапего (38).
Нестеров, также отметившийся передачей, набрал 59-е и 60-е очко в Кубке Гагарина и стал лучшим бомбардиром-защитником в истории плей-офф КХЛ, обойдя Илью Никулина (58 очков).
В понедельник главному тренеру московских армейцев Игорю Никитину исполнилось 53 года.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Вторая игра также пройдет в Москве 25 марта.
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА стал пятым.
Хоккеисты нижегородского Торпедо - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Торпедо" обыграло "Северсталь" на старте первого раунда Кубка Гагарина
Вчера, 21:48
 
ХоккейСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:55
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала