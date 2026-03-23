ЦСКА в день рождения Никитина обыграл СКА в матче плей-офф КХЛ

Встреча в Москве завершилась во втором овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Максим Соркин (36-я, 58-я минуты), также отличился Никита Нестеров (87). У гостей шайбы забросили Николай Голдобин (24) и Сергей Сапего (38).
Нестеров, также отметившийся передачей, набрал 59-е и 60-е очко в Кубке Гагарина и стал лучшим бомбардиром-защитником в истории плей-офф КХЛ, обойдя Илью Никулина (58 очков).
В понедельник главному тренеру московских армейцев Игорю Никитину исполнилось 53 года.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Вторая игра также пройдет в Москве 25 марта.
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА стал пятым.
