"Серьезно?" Неожиданное решение Трампа по Ирану вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 23.03.2026
16:01 23.03.2026 (обновлено: 17:33 23.03.2026)
"Серьезно?" Неожиданное решение Трампа по Ирану вызвало переполох на Западе
"Серьезно?" Неожиданное решение Трампа по Ирану вызвало переполох на Западе
"Серьезно?" Неожиданное решение Трампа по Ирану вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на решение президента США Дональда Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана после "очень позитивных и продуктивных" переговоров.
"Серьезно?? Он понял, что его угроза о 48 часах так и останется угрозой — она никогда не сбудется", — отметил Kiawah.
"И он действительно думает, что Израиль обратит на это внимание?" — задался вопросом GrainCraterWeaver.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Это будет преступлением". В США пришли в ярость от решения Трампа по Ирану
Вчера, 10:27
"Он отчаянно ищет любой предлог, чтобы вырваться из этой бардака, который сам же и устроил, и он объявит о своей победе, что бы ни случилось", — подчеркнул maccared.
"Я в замешательстве. В США недавно говорили, что из оставшихся в живых не с кем говорить. А теперь у них только что состоялись "очень позитивные переговоры". Так с кем же они разговаривают, с мертвыми?" — недоумевает ChordGrouseSleet.
"Честно говоря, это очень похоже на манипуляции на фондовом рынке, хотя, полагаю, всё зависит от того, кто об этом знал", — подытожил EU no more.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Это отчаяние". Решение Трампа по Ближнему Востоку поразило Запад
Вчера, 09:16
Накануне Трамп выдвинул ультиматум исламской республике, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет проход через Ормузский пролив в течение 48 часов.
В Иране же напомнили, что проход возможен только при согласовании для невраждебных стран. Там предупредили, что в ответ атакуют все компании на Ближнем Востоке, в которых Штаты имеют свои интересы, а также энергоинфраструктуру в тех странах, где расположены американские базы.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
CNBC: Трамп выразил надежду на результат в переговорах США и Ирана
Вчера, 15:29
 
