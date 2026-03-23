"Серьезно?" Неожиданное решение Трампа по Ирану вызвало переполох на Западе
2026-03-23T16:01:00+03:00
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
бурно отреагировали на решение президента США Дональда Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана после "очень позитивных и продуктивных" переговоров.
"Серьезно?? Он понял, что его угроза о 48 часах так и останется угрозой — она никогда не сбудется", — отметил Kiawah.
"И он действительно думает, что Израиль
обратит на это внимание?" — задался вопросом GrainCraterWeaver.
"Он отчаянно ищет любой предлог, чтобы вырваться из этой бардака, который сам же и устроил, и он объявит о своей победе, что бы ни случилось", — подчеркнул maccared.
"Я в замешательстве. В США
недавно говорили, что из оставшихся в живых не с кем говорить. А теперь у них только что состоялись "очень позитивные переговоры". Так с кем же они разговаривают, с мертвыми?" — недоумевает ChordGrouseSleet.
"Честно говоря, это очень похоже на манипуляции на фондовом рынке, хотя, полагаю, всё зависит от того, кто об этом знал", — подытожил EU no more.
Накануне Трамп
выдвинул ультиматум исламской республике, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран
полностью не откроет проход через Ормузский пролив
в течение 48 часов.
В Иране
же напомнили, что проход возможен только при согласовании для невраждебных стран. Там предупредили, что в ответ атакуют все компании на Ближнем Востоке
, в которых Штаты имеют свои интересы, а также энергоинфраструктуру в тех странах, где расположены американские базы.
Операция Вашингтона и Тель-Авива
против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам.