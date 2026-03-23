"Серьезно?" Неожиданное решение Трампа по Ирану вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Читатели Читатели Daily Mail бурно отреагировали на решение президента США Дональда Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана после "очень позитивных и продуктивных" переговоров.

"Серьезно?? Он понял, что его угроза о 48 часах так и останется угрозой — она никогда не сбудется", — отметил Kiawah.

"И он действительно думает, что Израиль обратит на это внимание?" — задался вопросом GrainCraterWeaver.

"Он отчаянно ищет любой предлог, чтобы вырваться из этой бардака, который сам же и устроил, и он объявит о своей победе, что бы ни случилось", — подчеркнул maccared.

"Я в замешательстве. В США недавно говорили, что из оставшихся в живых не с кем говорить. А теперь у них только что состоялись "очень позитивные переговоры". Так с кем же они разговаривают, с мертвыми?" — недоумевает ChordGrouseSleet.

"Честно говоря, это очень похоже на манипуляции на фондовом рынке, хотя, полагаю, всё зависит от того, кто об этом знал", — подытожил EU no more.

Накануне Трамп выдвинул ультиматум исламской республике, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет проход через Ормузский пролив в течение 48 часов.

Иране же напомнили, что проход возможен только при согласовании для невраждебных стран. Там предупредили, что в ответ атакуют все компании на Ближнем Востоке , в которых Штаты имеют свои интересы, а также энергоинфраструктуру в тех странах, где расположены американские базы.