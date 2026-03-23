"Обладает админресурсом": глава федерации назвал плюсы Свищева

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Сергей Смышляев. Возглавивший Ассоциацию лыжных видов спорта России первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев обладает нужным административным ресурсом и хорошо владеет ситуацией, заявил РИА Новости президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.
Свищев в понедельник был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост президента будущей Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, в которую войдут ФЛГР, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.
"Наши должности будут звучать по-другому. Судя по всему, нынешние главы федераций станут заместителями председателя, которые будут курировать свои направления. С Дмитрием Александровичем мы хорошо знакомы, все поддержали его кандидатуру. Опыт совместной работы у нас есть. Он хорошо владеет ситуацией, обладает административным ресурсом", - отметил Дубровский.