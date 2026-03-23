Свищев заявил, что будет работать в плотной связке с Вяльбе
14:15 23.03.2026
Свищев заявил, что будет работать в плотной связке с Вяльбе
лыжные гонки
спорт
дмитрий свищев
елена вяльбе
леонид мельников
госдума рф
спорт, дмитрий свищев, елена вяльбе, леонид мельников, госдума рф
Лыжные гонки, Спорт, Дмитрий Свищев, Елена Вяльбе, Леонид Мельников, Госдума РФ
Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев. Архивное фото
Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Возглавивший Ассоциацию лыжных видов спорта России первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что будет работать в связке с главами федераций лыжных видов Еленой Вяльбе, Леонидом Мельниковым, Алексеем Курашовым, Денисом Тихомировым и Дмитрием Дубровским.
Свищев в понедельник сменил Елену Вяльбе в должности главы Ассоциации лыжных видов спорта России и был единогласно выдвинут на пост главы Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Вяльбе также занимает пост президента Федерации лыжных гонок России, Мельников возглавляет Российскую федерацию горнолыжного спорта, Курашов - Федерацию фристайла России, Тихомиров - Федерацию сноуборда России, Дубровский - Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Свищев является вице-президентом Федерации фристайла России и главой Федерации керлинга России.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Бородавко оценил назначение Свищева главой Ассоциации лыжных видов спорта
Вчера, 13:00
"Благодарю Минспорт России и лично министра, а также коллег-президентов за доверие и выдвижение на пост председателя Ассоциации лыжных видов спорта. Хочу отметить, что развитие лыжных видов в России невозможно представить без Елены Вяльбе, Леонида Мельникова, Алексея Курашова, Дениса Тихомирова и Дмитрия Дубровского. Их опыт бесценен, а заслуги неоспоримы. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде, потому что только вместе, объединяя усилия, сможем вывести наши виды спорта на новый уровень", - сказал Свищев.
"Я буду выступать в какой-то степени в роли менеджера в области управления и администрирования организации, а коллеги продолжат свою работу по развитию видов спорта, ведь они огромные профессионалы своего дела", - добавил он.
Одной из своих задач в должности Свищев выделил популяризацию лыжных видов спорта среди молодого поколения.
"Впереди у нас большой и непростой путь, много работы на благо лыжного спорта России. В том числе, восстановление на международной арене под флагом и гимном. Лыжные виды спорта сегодня - не только классические гонки и слалом. Это десятки новых, невероятно зрелищных дисциплин, которые привлекают молодежь. И наша, моя задача - сделать так, чтобы каждый ребенок в любой точке страны имел возможность попробовать, влюбиться и, возможно, стать новым чемпионом. Развитие массового детского спорта, поддержание той искренней любви россиян к лыжам, которая есть у нас в крови, - вот основа, на которой строятся большие победы", - заключил Свищев.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Свищев справится во главе Ассоциации лыжных видов спорта, считает Тягачев
