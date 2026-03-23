Свищев заявил, что будет работать в плотной связке с Вяльбе

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Возглавивший Ассоциацию лыжных видов спорта России первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что будет работать в связке с главами федераций лыжных видов Еленой Вяльбе, Леонидом Мельниковым, Алексеем Курашовым, Денисом Тихомировым и Дмитрием Дубровским.

Свищев в понедельник сменил Елену Вяльбе в должности главы Ассоциации лыжных видов спорта России и был единогласно выдвинут на пост главы Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Вяльбе также занимает пост президента Федерации лыжных гонок России, Мельников возглавляет Российскую федерацию горнолыжного спорта, Курашов - Федерацию фристайла России, Тихомиров - Федерацию сноуборда России, Дубровский - Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Свищев является вице-президентом Федерации фристайла России и главой Федерации керлинга России.

"Благодарю Минспорт России и лично министра, а также коллег-президентов за доверие и выдвижение на пост председателя Ассоциации лыжных видов спорта. Хочу отметить, что развитие лыжных видов в России невозможно представить без Елены Вяльбе, Леонида Мельникова, Алексея Курашова, Дениса Тихомирова и Дмитрия Дубровского. Их опыт бесценен, а заслуги неоспоримы. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде, потому что только вместе, объединяя усилия, сможем вывести наши виды спорта на новый уровень", - сказал Свищев.

"Я буду выступать в какой-то степени в роли менеджера в области управления и администрирования организации, а коллеги продолжат свою работу по развитию видов спорта, ведь они огромные профессионалы своего дела", - добавил он.

Одной из своих задач в должности Свищев выделил популяризацию лыжных видов спорта среди молодого поколения.