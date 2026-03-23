Свищев справится во главе Ассоциации лыжных видов спорта, считает Тягачев
2026-03-23T13:56:00+03:00
Тягачев: Свищев справится с работой во главе Ассоциации лыжных видов спорта
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил РИА Новости, что много лет знает ставшего главой Ассоциации лыжных видов спорта России первого заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрия Свищева и уверен, что обладающий организационным опытом функционер хорошо справится с работой на новом посту.
Свищев в понедельник сменил Елену Вяльбе
в данной должности. Вяльбе также занимает пост президента Федерации лыжных гонок России
, Свищев является вице-президентом Федерации фристайла России и главой Федерации керлинга России. Вяльбе возглавляла ассоциацию с 2020 года, на этом посту она сменила Андрея Бокарева
.
"Я знаю Дмитрия Свищева больше 20 лет. Я уверен, что у него обязательно получится хорошо руководить этой ассоциацией. Он прошел большой путь, был неплохим горнолыжником и знает горные лыжи. Потом он очень сильно проявил себя в керлинге и в организации подготовки к Олимпиаде в Сочи
. Он хорошо знает президентов федераций, знает лыжные гонки и Лену Вяльбе, знает прыжки с трамплина и Владимира Славского
. И меня он знает всю сознательную жизнь", - сказал Тягачев
.
"И работа в Государственной думе дала ему большой подъем. У него есть знания и спортивные, и организационно-политические. Я положительно оцениваю все его действия, которые он совершил, в организационном плане он молодец. И Дмитрий никогда не был замешан в каких-то темных и отрицательных делах. Он нормальный советский и российский парень", - добавил собеседник агентства.
В состав Ассоциации лыжных видов спорта России входят Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.