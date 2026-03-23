Свищев способен справляться со сложными задачами, считает Крянин
Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин назвал главу Ассоциации лыжных видов спорта России, депутата Госдумы Дмитрия Свищева добрым и... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T13:02:00+03:00
Крянин: Свищев доказал, что способен справляться со сложными задачами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин назвал главу Ассоциации лыжных видов спорта России, депутата Госдумы Дмитрия Свищева добрым и порядочным человеком, который доказал, что способен справляться со сложными задачами.
В понедельник Свищев сменил Елену Вяльбе на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Свищев также единогласно был выдвинут на пост президента будущей Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда.
"Я не берусь оценивать, но знаю, что он хороший, честный и порядочный человек. Он хорошо понимает спорт, особенно зимние виды. У него есть опыт и как спортсмена, и как управленца. Если человек занимает такие должности и работает не один год, значит, он доказал, что способен справляться со сложными задачами", - сказал Крянин РИА Новости.
В состав ассоциации лыжных видов спорта входят Федерация лыжных гонок России
, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.