В США бензин подорожал более чем на треть за время конфликта с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 23 мар - РИА Новости. Средняя стоимость бензина в США выросла примерно на 35% за месяц на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, выяснило РИА Новости на основе данных Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Средняя цена по состоянию на понедельник составила 3,956 доллара за галлон (3,8 литра), что примерно на 35% выше уровня месячной давности (2,938 доллара) с начала эскалации и более чем на 6% превышает показатель недельной давности.