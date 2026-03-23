В США бензин подорожал более чем на треть за время конфликта с Ираном
17:04 23.03.2026 (обновлено: 17:41 23.03.2026)
В США бензин подорожал более чем на треть за время конфликта с Ираном
В США бензин подорожал более чем на треть за время конфликта с Ираном - РИА Новости, 23.03.2026
В США бензин подорожал более чем на треть за время конфликта с Ираном
Средняя стоимость бензина в США выросла примерно на 35% за месяц на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, выяснило РИА Новости на основе данных Американской... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T17:04:00+03:00
2026-03-23T17:41:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США бензин подорожал более чем на треть за время конфликта с Ираном

РИА Новости: в США бензин подорожал на 35% за время конфликта с Ираном

© REUTERS / Nathan HowardАвтозаправочная станция на Капитолийском холме в Вашингтоне. Март 2026
Автозаправочная станция на Капитолийском холме в Вашингтоне. Март 2026 - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Автозаправочная станция на Капитолийском холме в Вашингтоне. Март 2026
НЬЮ-ЙОРК, 23 мар - РИА Новости. Средняя стоимость бензина в США выросла примерно на 35% за месяц на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, выяснило РИА Новости на основе данных Американской автомобильной ассоциации (AAA).
Средняя цена по состоянию на понедельник составила 3,956 доллара за галлон (3,8 литра), что примерно на 35% выше уровня месячной давности (2,938 доллара) с начала эскалации и более чем на 6% превышает показатель недельной давности.
Наиболее высокая стоимость топлива сохраняется на западном побережье страны: в Калифорнии средняя цена достигла 5,79 доллара за галлон, в штате Вашингтон - 5,274 доллара.
Рост цен на бензин наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Биржевые цены на нефть резко упали после заявлений Трампа об Иране
Вчера, 14:19
 
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
