Спецпосланник США рассказал о планах по улучшению отношений с Белоруссией - РИА Новости, 23.03.2026
14:16 23.03.2026 (обновлено: 14:20 23.03.2026)
Спецпосланник США рассказал о планах по улучшению отношений с Белоруссией
Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, говоря о попытках улучшить отношения двух стран, заявил, что не собирается вбивать клин между Россией и Белоруссией. РИА Новости, 23.03.2026
© Фото : пресс-служба президента БелоруссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Фото : пресс-служба президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, говоря о попытках улучшить отношения двух стран, заявил, что не собирается вбивать клин между Россией и Белоруссией.
"Они (попытки улучшить отношения с Белоруссией - ред.) на 95% носят гуманитарный характер. Я не собираюсь вбивать клин между ним (президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ред.) и (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. Их отношениям 30 лет", - отметил он в интервью газете Financial Times.
Коул добавил, что у него с Лукашенко очень хорошие отношения, стороны доверяют друг другу.
Лукашенко в четверг в Минске провел переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник Коул. После встречи Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков (Белинвестбанка, Банка развития) и калийной отрасли (Белорусская калийная компания и "Беларуськалий" выводятся из всех санкционных списков).
США могут пригласить Лукашенко на встречу с Трампом, пишет FT
