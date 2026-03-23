Спецпосланник США рассказал о планах по улучшению отношений с Белоруссией

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, говоря о попытках улучшить отношения двух стран, заявил, что не собирается вбивать клин между Россией и Белоруссией.
"Они (попытки улучшить отношения с Белоруссией - ред.) на 95% носят гуманитарный характер. Я не собираюсь вбивать клин между ним (президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ред.) и (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. Их отношениям 30 лет", - отметил он в интервью газете Financial Times.
Коул добавил, что у него с Лукашенко очень хорошие отношения, стороны доверяют друг другу.
Лукашенко в четверг в Минске провел переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник Коул. После встречи Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков (Белинвестбанка, Банка развития) и калийной отрасли (Белорусская калийная компания и "Беларуськалий" выводятся из всех санкционных списков).