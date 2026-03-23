Спецоперация, 23 марта: ВСУ потеряли более 1275 военных

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника, потери Киева составили более 1275 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.

Кроме того, украинские войска потеряли танк, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", шесть боевых бронированных машин, семь артиллерийских орудий, семь станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам ТЭК и портовой и транспортной инфраструктуры Украины , которые использовались в интересах ВСУ , местам сборки и запуска дальних беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 526 беспилотников самолётного типа.

В группировке войск "Север" рассказали РИА Новости, что операторы ударных дронов заблокировали подвоз боеприпасов ВСУ в Сумской области . Российские бойцы точными попаданиями уничтожили наземные робототехнические комплексы, перевозившие снаряды. Попытку ВСУ доставить боеприпасы на автомобильной технике группировка "Север" также сорвала.

Кроме того, артиллеристы группировки за прошедшую неделю уничтожили более тысячи целей в Сумской и Харьковской областях . Более 300 из них были поражены управляемыми снарядами "Краснополь". Удары были нанесены по пунктам управления БПЛА, складам хранения боеприпасов и ГСМ, переправам, командным пунктам, местам скопления живой силы, стоянкам боевых машин, пунктам временного размещения националистов.

Киев за прошедшие сутки атаковал 10 округов Белгородской области , под удар попали 25 населённых пунктов, выпущены восемь снарядов, зафиксированы атаки 112 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков . По его словам, три человека обратились за медицинской помощью.

Утром МО РФ сообщило, что в течение ночи над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями , Московским регионом и Азовским морем были сбиты 249 украинских беспилотников. В течение дня ведомство сообщило об уничтожении ещё 28 аппаратов.

Лживое сообщение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал лживым сообщение в СМИ о том, что Россия якобы предложила США сделку, в рамках которой Штаты перестают передавать разведданные Украине, а РФ – Ирану

Россия готова к переговорам по Украине, заявил журналистам в кулуарах международной конференции "Россия и Индия : к новой повестке двусторонних отношений" замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Хочет заключить сделку

Зеленский находится под сильным давлением в вопросе необходимости проведения президентских выборов на Украине, к этому призывают как внутри страны, так и за рубежом, пишет издание American Conservative. Газета подчеркивает, что доверие к Зеленскому падает.

Газета Politico , в свою очередь, сообщила, что страны Европы "до ужаса" опасаются того, что за их отказ помочь в конфликте с Ираном президент США Дональд Трамп может отплатить им полным прекращением помощи Киеву.

Сужение круга нерешенных вопросов

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская и американская делегации обсудили в Майами вопросы гарантий безопасности и гуманитарный трек. По его словам, стороны добились прогресса в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов.

Около 30 украинских военнослужащих ранены после удара по полигону ВСУ возле поселка Репки в Черниговской области , сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев . Он отметил, что полигон использовали для обучения украинских военнослужащих использованию военной техники стран НАТО.