Артиллеристы "Севера" уничтожили более тысячи целей за неделю

КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север" уничтожили более тысячи целей за прошедшую неделю в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке.

"Артиллерийские подразделения группировки войск "Север" в ходе выполнения боевой работы уничтожили свыше 1 тысячи целей в Сумской и Харьковской областях за прошедшую неделю. В том числе более 300 целей были поражены управляемыми боеприпасами "Краснополь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что удары российские военнослужащие наносили по пунктам управления БПЛА, складам хранения боеприпасов и ГСМ, переправам, командным пунктам.