Операторы БПЛА "Ахмата" используют тактику "карусели" в Сумской области

КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА "Ахмата" российской группировки войск "Север" используют так называемую тактику "карусели" при обнаружении противника в Сумской области, сообщил РИА Новости боец спецназа с позывным "Великий".

"Полностью контролируем при помощи беспилотников наш участок. Видим все передвижения. Расчеты БПЛА в приоритете наших целей. Работаем "каруселью". Используем КВН, "Молнии", другие беспилотники, бьем, пока полностью не уничтожим цель", - пояснил собеседник агентства.