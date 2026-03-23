Расчет FPV-дронов ВС России за сутки уничтожил две САУ ВСУ
Расчёт ударных FPV-дронов РФ за сутки уничтожил французскую артиллерийскую установку Caesar и "Акацию" на добропольском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T03:23:00+03:00
РИА Новости: расчет FPV-дронов за сутки уничтожил САУ Caesar и "Акация" ВСУ
ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Расчёт ударных FPV-дронов РФ за сутки уничтожил французскую артиллерийскую установку Caesar и "Акацию" на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Липа".
По словам старшего инженера подразделения беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии, первая цель была обнаружена в лесополосе рядом с одним из населённых пунктов, и операторы незамедлительно отправили первый ударный дрон.
"Первое попадание подбили, быстро выставляем еще один на кураже. Летим, и на последнем кадре я замечаю то, что это оказывается французский "Цезарь" стоял", — уточнил он.
Морской пехотинец добавил, что позже в тот же день расчёт получил новую задачу.
"Нам сообщили, что в одном из сёл находится объект с большим скоплением личного состава. Мы выдвинулись, но первый наш дрон сбили", — отметил боец.
После этого расчёт повторил попытку.
"Подняли второй дрон, зашли на цель. Сначала подумали, что это блиндаж, но оказалось — САУ "Акация", и успешно уничтожили", — рассказал он.
Как подчеркнул военнослужащий, в результате за один день были уничтожены две артиллерийские установки противника.