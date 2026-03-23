Разведчик сообщил об укрепрайонах, созданных ВСУ в оккупированном Херсоне

ГЕНИЧЕСК, 23 мар - РИА Новости. Десантники-операторы БПЛА группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России собирают в Херсоне данные для составления командованием подробных карт и схем украинских укрепрайонов в городе Херсоне, оккупированном ВСУ, сообщил РИА Новости оператор разведывательно-ударного комплекса "Zala-Ланцет" группировки войск "Днепр" с позывным "Мореман".

"Непосредственно над Херсоном летать приходилось для ведения разведки, составления карт, что там, где и как находится. Где укрепрайоны. Укрепы созданы уже давным-давно у них там", - сказал РИА Новости десантник "Днепра", оператор БПЛА Zala с позывным "Мореман".