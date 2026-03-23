Рейтинг@Mail.ru
Уроженец Турции рассказал о службе в спецназе "Ахмат" - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/spetsoperatsiya-2082304777.html
Уроженец Турции рассказал о службе в спецназе "Ахмат"
Уроженец Турции рассказал о службе в спецназе "Ахмат" - РИА Новости, 23.03.2026
Уроженец Турции рассказал о службе в спецназе "Ахмат"
Уроженец Турции с позывным "Турок" рассказал РИА Новости, что решил принять участие в СВО и вступить в ряды спецназа "Ахмат" из-за несогласия с политикой НАТО и РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T01:31:00+03:00
2026-03-23T01:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
турция
россия
лисичанск
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1072eab2c99781d283836ffbaa0e8257.jpg
https://ria.ru/20260317/morpeh-2081125754.html
https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079324291.html
турция
россия
лисичанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_db62cdddbbc1b8c53037bd539a44b027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, лисичанск, нато
Специальная военная операция на Украине, Турция, Россия, Лисичанск, НАТО
Уроженец Турции рассказал о службе в спецназе "Ахмат"

РИА Новости: в спецназе "Ахмат" служит уроженец Турции

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Уроженец Турции с позывным "Турок" рассказал РИА Новости, что решил принять участие в СВО и вступить в ряды спецназа "Ахмат" из-за несогласия с политикой НАТО и гражданского долга.
"Родом из Турции, живу в России, и когда все это началось (СВО - ред.), решил добровольно пойти. Я гражданин Российской Федерации, поэтому и решил как гражданин участвовать, внести свой малый труд. Против НАТО, не нравится мне их политика, поэтому так и решил", — рассказал военнослужащий с позывным "Турок".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Боец ВС России рассказал, как в одиночку зачистил два опорных пункта ВСУ
17 марта, 02:42
Он объяснил, что не был мобилизован и в 2022 году решил пойти на СВО добровольцем.
"Мне дали номер "Ахмата". Из-за религиозных понятий, то что питаться всё равно как мусульманину", — добавил боец.
"Турок" рассказал, что участвовал в боях за Лисичанск, Попасную, Марьинку и Бахмут, а сейчас защищает белгородское приграничье.
Курске первый раз за все это время ранение получил... Есть звезда спецназа "Ахмат", есть государственная награда "За храбрость" второй степени. И недавно получил ведомственную награду "За отвагу", — перечислил "Турок".
Он отметил, что начинал службу медиком в штурмовом подразделении, однако позже заинтересовался БПЛА и стал оператором дронов. В 2023 году он потерял своего командира с позывным "Карлссон".
"Молодой парень, умный, хороший. Много тонкостей насчет БПЛА я узнал. Работаю, продолжаю его работу вместе с его братом", — сказал "Турок".
До СВО он работал в приюте, желание помогать животным сохранил и на службе.
"Многих животных отсюда отправлял в приют, они все пристроены. К сожалению, в этой войне не только люди, но и наши братья меньшие тоже страдают, и я пытаюсь, как могу, в своих силах помочь им тоже", — поделился оператор.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Боец рассказал, как сбил дрон "Баба-Яга" под Купянском
8 марта, 07:33
 
Специальная военная операция на УкраинеТурцияРоссияЛисичанскНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала