Уроженец Турции рассказал о службе в спецназе "Ахмат" - РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T01:31:00+03:00
БЕЛГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Уроженец Турции с позывным "Турок" рассказал РИА Новости, что решил принять участие в СВО и вступить в ряды спецназа "Ахмат" из-за несогласия с политикой НАТО и гражданского долга.
"Родом из Турции
, живу в России
, и когда все это началось (СВО - ред.), решил добровольно пойти. Я гражданин Российской Федерации, поэтому и решил как гражданин участвовать, внести свой малый труд. Против НАТО
, не нравится мне их политика, поэтому так и решил", — рассказал военнослужащий с позывным "Турок".
Он объяснил, что не был мобилизован и в 2022 году решил пойти на СВО добровольцем.
"Мне дали номер "Ахмата". Из-за религиозных понятий, то что питаться всё равно как мусульманину", — добавил боец.
"Турок" рассказал, что участвовал в боях за Лисичанск
, Попасную
, Марьинку
и Бахмут, а сейчас защищает белгородское приграничье.
"В Курске
первый раз за все это время ранение получил... Есть звезда спецназа "Ахмат", есть государственная награда "За храбрость" второй степени. И недавно получил ведомственную награду "За отвагу", — перечислил "Турок".
Он отметил, что начинал службу медиком в штурмовом подразделении, однако позже заинтересовался БПЛА и стал оператором дронов. В 2023 году он потерял своего командира с позывным "Карлссон".
"Молодой парень, умный, хороший. Много тонкостей насчет БПЛА я узнал. Работаю, продолжаю его работу вместе с его братом", — сказал "Турок".
До СВО он работал в приюте, желание помогать животным сохранил и на службе.
"Многих животных отсюда отправлял в приют, они все пристроены. К сожалению, в этой войне не только люди, но и наши братья меньшие тоже страдают, и я пытаюсь, как могу, в своих силах помочь им тоже", — поделился оператор.