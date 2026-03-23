Уроженец Турции рассказал о службе в спецназе "Ахмат"

БЕЛГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Уроженец Турции с позывным "Турок" рассказал РИА Новости, что решил принять участие в СВО и вступить в ряды спецназа "Ахмат" из-за несогласия с политикой НАТО и гражданского долга.

"Родом из Турции , живу в России , и когда все это началось (СВО - ред.), решил добровольно пойти. Я гражданин Российской Федерации, поэтому и решил как гражданин участвовать, внести свой малый труд. Против НАТО , не нравится мне их политика, поэтому так и решил", — рассказал военнослужащий с позывным "Турок".

Он объяснил, что не был мобилизован и в 2022 году решил пойти на СВО добровольцем.

"Мне дали номер "Ахмата". Из-за религиозных понятий, то что питаться всё равно как мусульманину", — добавил боец.

Попасную, "Турок" рассказал, что участвовал в боях за Лисичанск Марьинку и Бахмут, а сейчас защищает белгородское приграничье.

"В Курске первый раз за все это время ранение получил... Есть звезда спецназа "Ахмат", есть государственная награда "За храбрость" второй степени. И недавно получил ведомственную награду "За отвагу", — перечислил "Турок".

Он отметил, что начинал службу медиком в штурмовом подразделении, однако позже заинтересовался БПЛА и стал оператором дронов. В 2023 году он потерял своего командира с позывным "Карлссон".

"Молодой парень, умный, хороший. Много тонкостей насчет БПЛА я узнал. Работаю, продолжаю его работу вместе с его братом", — сказал "Турок".

До СВО он работал в приюте, желание помогать животным сохранил и на службе.