Сотрудники ТЦК используют сайты знакомств для насильственной мобилизации

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов на сайтах знакомств приглашают от имени девушек мужчин на встречи, где их насильно мобилизуют, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.

"Девочка предлагает встречу, парень приходит, а там патруль уже его ждёт", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники военкоматов и сами общаются от лица девушек, и просят об этом коллег-женщин. Такую схему обычно используют, чтобы выполнить план по мобилизации.