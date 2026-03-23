Сотрудники ТЦК используют сайты знакомств для насильственной мобилизации

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов на сайтах знакомств приглашают от имени девушек мужчин на встречи, где их насильно мобилизуют, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"Девочка предлагает встречу, парень приходит, а там патруль уже его ждёт", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники военкоматов и сами общаются от лица девушек, и просят об этом коллег-женщин. Такую схему обычно используют, чтобы выполнить план по мобилизации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.