Экс-губернатора Курской области доставили в суд по делу о взятке

КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов доставлен в суд для дачи свидетельских показаний по уголовному делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда.
Одиннадцатого марта в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Как передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска, Смирнов доставлен дачи свидетельских показаний.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.