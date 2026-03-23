Экс-губернатора Курской области доставили в суд по делу о взятке

КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов доставлен в суд для дачи свидетельских показаний по уголовному делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда.

По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.