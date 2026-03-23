11:39 23.03.2026
СМИ: "Спартак" может приобрести немецкого защитника "Бешикташа"
Ajansspor: "Спартак" проявляет интерес к трансферу защитника "Бешикташа" Удуохая

Болельщики ФК "Спартак". Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московский "Спартак" проявляет интерес к трансферу немецкого защитника турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Феликса Удуохая, сообщает Ajansspor.
Отмечается, что сам игрок, контракт которого с "Бешикташем" действует до 2027 года, положительно относится к возможному переезду в Россию. Руководство турецкого клуба, в свою очередь, готово создать условия для его трансфера из-за риска ухода защитника свободным агентом.
Удуохаю 28 лет. В текущем сезоне немец провел 19 матчей за "Бешикташ".
В июле 2025 года "Спартак" приобрел у "Бешикташа" полузащитника Жедсона Фернандеша. За португальца "красно-белые" заплатили 20,8 миллиона евро, при выполнении определенных условий предусмотрены бонусы, сумма которых не превышает 7,2 миллиона евро. Этот трансфер является самым дорогим в истории московского клуба.
