БУДАПЕШТ, 23 мар - РИА Новости. За прослушкой министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто могут стоять американские или украинские спецслужбы, связанные и с венгерской оппозиционной партией "Тиса", заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.

В понедельник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал просочившуюся аудиозапись журналиста Сабольча Пани, где тот признает, что передал номера телефонов Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.

"Если кто-то передает номер телефона министра спецслужбам специально для того, чтобы они могли его прослушивать, то он, очевидно, занимается разведывательной деятельностью... Неизвестно, с какой именно разведывательной организацией он связан. Это могут быть украинские или американские спецслужбы, так как Сабольч Пани мог быть завербован еще при демократах, при Джо Байдене ", - сказал Шпётле.

По его мнению, действия Пани могут попадать под статью о государственной измене, поэтому, если он находится не в Венгрии, венгерские власти должны запросить его экстрадицию.

Шпётле также напомнил, что Пани сам признавался в тесных связях с венгерской оппозиционной партией "Тиса" и, в частности, с кандидатом на пост главы МИД от "Тисы" Анитой Орбан.

"Это, очевидно, означает, что иностранные спецслужбы, стоящие за Сабольчем Пани, пусть мы и не знаем точно, чьи, будут иметь полное влияние на министерство иностранных дел, если "Тиса" придет к власти. А это огромная угроза национальной безопасности, потому что тогда ответственные решения по внешнеполитическим вопросам будет принимать не венгерское правительство, а иностранные разведывательные службы и агенты, которым они платят", - отметил он.

Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.