18:25 23.03.2026
Эксперт предположил, кто стоит за прослушкой Сийярто
https://ria.ru/20260323/vengrija-2082328657.html
https://ria.ru/20260321/orban-2082152855.html
Шпетле: за прослушкой Сийярто могут стоять спецслужбы Украины или США

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 мар - РИА Новости. За прослушкой министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто могут стоять американские или украинские спецслужбы, связанные и с венгерской оппозиционной партией "Тиса", заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
В понедельник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал просочившуюся аудиозапись журналиста Сабольча Пани, где тот признает, что передал номера телефонов Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
В Венгрии ответили на заявления о звонках Сийярто Лаврову
Вчера, 09:10
"Если кто-то передает номер телефона министра спецслужбам специально для того, чтобы они могли его прослушивать, то он, очевидно, занимается разведывательной деятельностью... Неизвестно, с какой именно разведывательной организацией он связан. Это могут быть украинские или американские спецслужбы, так как Сабольч Пани мог быть завербован еще при демократах, при Джо Байдене", - сказал Шпётле.
По его мнению, действия Пани могут попадать под статью о государственной измене, поэтому, если он находится не в Венгрии, венгерские власти должны запросить его экстрадицию.
Шпётле также напомнил, что Пани сам признавался в тесных связях с венгерской оппозиционной партией "Тиса" и, в частности, с кандидатом на пост главы МИД от "Тисы" Анитой Орбан.
"Это, очевидно, означает, что иностранные спецслужбы, стоящие за Сабольчем Пани, пусть мы и не знаем точно, чьи, будут иметь полное влияние на министерство иностранных дел, если "Тиса" придет к власти. А это огромная угроза национальной безопасности, потому что тогда ответственные решения по внешнеполитическим вопросам будет принимать не венгерское правительство, а иностранные разведывательные службы и агенты, которым они платят", - отметил он.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Мы прорвем". Орбан сделал резкое заявление об Украине
21 марта, 15:30
 
