Россиянин попытался в ручной клади ввезти головы крокодилов из Таиланда
Сибиряк в ручной клади пытался ввезти в Россию две головы крокодилов, их изъяли таможенники, сообщило Сибирское таможенное управление.
2026-03-23T11:32:00+03:00
https://ria.ru/20260312/tailand-2080107459.html
https://ria.ru/20260319/sud-2081588964.html
Россиянин попытался ввезти в ручной клади две головы крокодилов из Таиланда
НОВОСИБИРСК, 23 мар - РИА Новости. Сибиряк в ручной клади пытался ввезти в Россию две головы крокодилов, их изъяли таможенники, сообщило Сибирское таможенное управление.
"Две головы крокодила обнаружили новосибирские таможенники в ручной клади 36-летнего россиянина, прибывшего из Таиланда
. Экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины", - говорится в сообщении
Мужчину остановили в аэропорту на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В багаже пассажира среди личных вещей инспекторы нашли две головы рептилии.
"Нарушитель пояснил, что приобрел товары в качестве сувениров для личной коллекции, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов он не знал. Экспертиза подтвердила, что это дериваты, подпадающие под действие конвенции СИТЕС", - рассказали в управлении.
В итоге головы крокодилов у мужчины изъяли, а в его отношении возбудили два административных дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Санкциями данных статей предусмотрен штраф и конфискация товаров.