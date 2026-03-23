Россиянин попытался в ручной клади ввезти головы крокодилов из Таиланда
11:32 23.03.2026 (обновлено: 12:02 23.03.2026)
Россиянин попытался в ручной клади ввезти головы крокодилов из Таиланда
© Фото : Сибирское таможенное управлениеГоловы крокодилов, изъятые сотрудниками таможни у россиянина, прибывшего из Таиланда
Головы крокодилов, изъятые сотрудниками таможни у россиянина, прибывшего из Таиланда
НОВОСИБИРСК, 23 мар - РИА Новости. Сибиряк в ручной клади пытался ввезти в Россию две головы крокодилов, их изъяли таможенники, сообщило Сибирское таможенное управление.
"Две головы крокодила обнаружили новосибирские таможенники в ручной клади 36-летнего россиянина, прибывшего из Таиланда. Экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины", - говорится в сообщении.
Сахарный поссум, которого тайцы продают на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Волонтер рассказала, как тайцы наживаются на жалости россиян к поссумам
12 марта, 04:28
Мужчину остановили в аэропорту на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В багаже пассажира среди личных вещей инспекторы нашли две головы рептилии.
"Нарушитель пояснил, что приобрел товары в качестве сувениров для личной коллекции, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов он не знал. Экспертиза подтвердила, что это дериваты, подпадающие под действие конвенции СИТЕС", - рассказали в управлении.
В итоге головы крокодилов у мужчины изъяли, а в его отношении возбудили два административных дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Санкциями данных статей предусмотрен штраф и конфискация товаров.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Защита "крабового короля" просит апелляцию отменить приговор о контрабанде
19 марта, 04:53
 
