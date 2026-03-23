Школу на 1,1 тысячи мест планируют открыть в городе Московской области

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В подмосковных Люберцах планируют открыть школу на 1,1 тысячи мест в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Работы на объекте ведутся в рамках региональной госпрограммы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в ЖК "Новые Островцы", чтобы проверить ход строительства. Он также пообщался с учителями и родителями школьников.

"В Подмосковье строятся новые микрорайоны. Это радует, когда есть вся необходимая сопутствующая инфраструктура – дороги, поликлиника, школа, детский сад. Сегодня школа в Островцах перегружена. У детей должна быть возможность дополнительного образования. Поэтому наша задача – в этом году сдать новую школу на 1,1 тысячи мест. Я хочу поблагодарить руководителей, наших педагогов. Нам важно, чтобы все учителя были на местах, важно обеспечить качество образования", - цитирует пресс-служба Воробьева.

Он отметил, что в регионе дети теперь с первого класса будут обучаться компьютерной грамотности. Они должны знать и об угрозах, и о возможностях технологичного мира.

На сегодняшний день действующая школа в микрорайоне загружена больше чем в два раза. При мощности 1,1 тысячи мест в ней учатся около 2,3 тысячи ребят. Почти половина детей занимаются во вторую смену. Открытие же нового корпуса Островецкой СОШ позволит полностью ее ликвидировать.

"В этом году 1,3 тысячи наших детей будут учиться в этой долгожданной современной школе. Сейчас ребята занимаются в двухсменном режиме. Это сложно и для педагогов, и для детей. Открытие нового корпуса позволит уйти от второй смены. Планируем привлечь педагогов допобразования из спортивной, творческой сферы. Уже есть договоренности по секциям футбола, баскетбола, дзюдо, самбо. Мы сможем организовать здесь школу полного дня для тех детей, которые не могут пойти домой сразу после уроков", - указала директор Островецкой СОШ Елена Родимова.

Она добавила, что также планируется открытие предпрофессиональных классов и три 10-х класса разной профильной направленности. Сейчас ведутся переговоры с социальными партнерами. Кроме того, есть большой запрос на медицинский класс. Школа находится в тесной связи с застройщиком. Если вносятся какие-то предложения, то он по возможности идет навстречу.

Директор убеждена, что школу получится вывести на новый уровень за счет слаженного кадрового коллектива и новых материально-технических ресурсов.

В новой школе будут сформированы математические классы. На территории появится спортивный стадион, которым также смогут пользоваться жители микрорайона (во внеурочное время в рамках программы "Открытый стадион").

На сегодняшний день готовность школы – 64%. На объекте трудятся более 60 рабочих и шесть единиц техники. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой, коммуникациями, уже завершили работы по фасаду и кровле.

Представитель застройщика Рим Сабиров подчеркнул, что в школе предусмотрено 54 класса, в том числе специализированные. Здесь будут два спортзала - один малый для начальных классов и один большой для средней и старшей школы, актовый зал на 350 мест и обеденный зал на 550 мест. В кабинетах биологии, физики, химии, трудов будет установлено специальное оборудование.

Он добавил, что на школьной территории будет мини-футбольное поле с круговой беговой дорожкой и со 100-метровой прямой. Также сделают отдельную площадку для прыжков в длину и универсальную площадку для игр в баскетбол и волейбол.

Кроме того, Воробьеву доложили о планах по строительству других объектов образования в округе. В этом году в Люберцах помимо школы откроют детский сад на 560 мест на Проектируемом проезде 4037, завершат капремонт дошкольного отделения СОШ №26 на улице Коммунистической.

В этом году планируют также закончить капремонт в здании Гимназии №5 и детском саду Лицея №3 в Дзержинском, а также в Детской школе искусств №3 в поселке ВУГИ. Еще в 2026 году в Люберцах откроют школу на 1,1 тысячи мест и детсад на 360 мест в ЖК "Томилино парк", а также детский сад на 285 мест в ЖК "Егорово парк", которые строятся за счет инвестора.