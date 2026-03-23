13:30 23.03.2026 (обновлено: 13:38 23.03.2026)
Скелетонист Семенов выиграл чемпионат России
Скелетонист Семенов выиграл чемпионат России в Сочи

© Фото : Федерация бобслея РоссииСкелетонист Владислав Семенов
Скелетонист Владислав Семенов. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Скелетонист Владислав Семенов стал победителем чемпионата России в Сочи.
Семенов по итогам двух попыток показал время 1 минута 51,67 секунды. Вторым стал Евгений Рукосуев (отставание - 0,36 секунды), третьим - олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков (+0,51).
Семенову 28 лет. Он стал двукратным чемпионом России в одиночных соревнованиях.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября 2025 года признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
Скелетонист - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Латвийцы отказались от фото с россиянами на пьедестале на юниорском ЧМ
13 марта, 23:21
 
