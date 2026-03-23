Жителей Петербурга предупредили об ограничениях мобильного интернета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге действуют временные ограничения мобильного интернета, рекомендуется использовать городской Wi-Fi, сообщил городской комитет по информатизации и связи.

Комитет рекомендует использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi "SPB_FREE". Доступ к городскому Wi-Fi осуществляется через авторизацию по номеру телефона или через подтверждённую учётную запись на портале госуслуг (ЕСИА).