"Хожу в маске и капюшоне": Сафонов рассказал, как часто его узнают в Париже
Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов заявил, что после Межконтинентального кубка его стали чаще узнавать болельщики РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T21:04:00+03:00
Вратарь "ПСЖ" Сафонов рассказал, что его стали чаще узнавать в Париже
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов заявил, что после Межконтинентального кубка его стали чаще узнавать болельщики в Париже.
"ПСЖ" 17 декабря 2025 года в Катаре обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов
отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА)
. После игры стало известно, что Сафонов отразил два пенальти с переломом левой руки.
"Сто процентов чаще подходят. Наверное, узнают, все-таки по телеку стали чаще показывать, вот и узнают. Безусловно, стало тяжелее. Наверное, после Межконтинентального кубка можно сказать, что моя жизнь в Париже разделилась на до и после", - сказал Сафонов в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале сборной России.
На вопрос о том, случались ли истории, когда в супермаркете к Сафонову выстраивалась целая очередь болельщиков, россиянин ответил: "Я стараюсь такого, конечно, избегать, потому что все равно, если я иду в супермаркет, я иду именно за продуктами, а не за тем, чтобы фотографироваться. Поэтому (надеваю) масочку, капюшончик".
Сафонову 27 лет. В текущем сезоне он провел 16 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, пропустил 17 мячей и 7 раз отыграл на ноль.