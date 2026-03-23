"Хожу в маске и капюшоне": Сафонов рассказал, как часто его узнают в Париже

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов заявил, что после Межконтинентального кубка его стали чаще узнавать болельщики в Париже.

"Сто процентов чаще подходят. Наверное, узнают, все-таки по телеку стали чаще показывать, вот и узнают. Безусловно, стало тяжелее. Наверное, после Межконтинентального кубка можно сказать, что моя жизнь в Париже разделилась на до и после", - сказал Сафонов в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале сборной России.

На вопрос о том, случались ли истории, когда в супермаркете к Сафонову выстраивалась целая очередь болельщиков, россиянин ответил: "Я стараюсь такого, конечно, избегать, потому что все равно, если я иду в супермаркет, я иду именно за продуктами, а не за тем, чтобы фотографироваться. Поэтому (надеваю) масочку, капюшончик".