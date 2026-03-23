Головин присоединится к сборной России на тренировочной базе в Адыгее

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник "Монако" Александр Головин прибудут в расположение сборной России отдельно и присоединятся к команде на тренировочной базе в Четуке (Адыгея), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).