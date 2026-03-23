15:50 23.03.2026
В Совфеде назвали уловкой слова Рютте о готовности Киева к сделке с Россией
В мире, Россия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, НАТО, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Украина
В Совфеде назвали уловкой слова Рютте о готовности Киева к сделке с Россией

Джабаров назвал уловкой слова Рютте о готовности Киева к сделке с Россией

© AP Photo / Alex BrandonГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Слова генсека НАТО Марка Рютте о якобы готовности Киева заключить сделку с Москвой являются уловкой, заявил порталу NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В интервью телеканалу CBS News генсек НАТО заявил, что Владимир Зеленский в беседе с ним якобы изъявил желание заключить сделку с Россией.
Рютте высказался о намерениях Зеленского
Вчера, 06:54
"Я думаю, что слова Рютте о готовности Зеленского заключить сделку — это все-таки уловка. Человек, который хочет соглашений, не совершает провокационных шагов, которые делают президент Украины и вся его клика. ВСУ специально наносят удары по гражданским объектам и жилым домам, чтобы российской стороне сделать как можно больнее. Для нас Рютте вообще никто, это генсек НАТО, а данный блок активно участвует в агрессии против РФ. Поэтому, я думаю, что его слова - это уловка", - сказал Джабаров.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Политолог назвал слова Рютте о сделке по Украине комплиментом Трампу
Вчера, 10:59
 
