МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Доверия к заявлению генсека НАТО Марка Рютте о якобы готовности Киева заключить сделку с Москвой нет, это игра, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

В интервью телеканалу CBS News генсек НАТО заявил, что Владимир Зеленский в беседе с ним якобы изъявил желание заключить сделку с Россией.

"Нет доверия лично у меня этим заявлениям. Это игра", - сказал Чепа в беседе с "Лентой.ру"

Парламентарий добавил, что Россия изначально была готова к заключению сделки с Украиной . Он напомнил, что Москва с 2014 года стремилась к подписанию минских соглашений. Чепа также указал, что в марте 2022 года Россия и Украина подошли к заключению мирной сделки, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил Зеленского этого не делать.

"Мы неоднократно слышали заявления европейских лидеров, которые говорили по очереди, что Украина должна биться до последнего украинца, и позиция Рютте иногда нивелируется какими-то встречами с Трампом (президент США Дональд Трамп - ред.), когда он пытается подыграть, заискивая перед ним, а остальное - это все блеф. Заставляют Украину воевать", - поделился политик.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.