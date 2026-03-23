Депутат назвал игрой заявление генсека НАТО о готовности Киева к сделке - РИА Новости, 23.03.2026
13:55 23.03.2026
Депутат назвал игрой заявление генсека НАТО о готовности Киева к сделке
Депутат назвал игрой заявление генсека НАТО о готовности Киева к сделке
Доверия к заявлению генсека НАТО Марка Рютте о якобы готовности Киева заключить сделку с Москвой нет, это игра, заявил первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 23.03.2026
в мире, россия, украина, алексей чепа, владимир зеленский, нато, марк рютте
В мире, Россия, Украина, Алексей Чепа, Владимир Зеленский, НАТО, Марк Рютте
Депутат Чепа назвал игрой заявление генсека НАТО о готовности Киева к сделке

© AP Photo / Michael ProbstМарк Рютте и Владимир Зеленский
Марк Рютте и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© AP Photo / Michael Probst
Марк Рютте и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Доверия к заявлению генсека НАТО Марка Рютте о якобы готовности Киева заключить сделку с Москвой нет, это игра, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
В интервью телеканалу CBS News генсек НАТО заявил, что Владимир Зеленский в беседе с ним якобы изъявил желание заключить сделку с Россией.
"Нет доверия лично у меня этим заявлениям. Это игра", - сказал Чепа в беседе с "Лентой.ру".
Парламентарий добавил, что Россия изначально была готова к заключению сделки с Украиной. Он напомнил, что Москва с 2014 года стремилась к подписанию минских соглашений. Чепа также указал, что в марте 2022 года Россия и Украина подошли к заключению мирной сделки, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил Зеленского этого не делать.
"Мы неоднократно слышали заявления европейских лидеров, которые говорили по очереди, что Украина должна биться до последнего украинца, и позиция Рютте иногда нивелируется какими-то встречами с Трампом (президент США Дональд Трамп - ред.), когда он пытается подыграть, заискивая перед ним, а остальное - это все блеф. Заставляют Украину воевать", - поделился политик.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Ранее Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
В миреРоссияУкраинаАлексей ЧепаВладимир ЗеленскийНАТОМарк Рютте
 
 
