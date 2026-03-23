В Румынии рассказали об учениях "Морской щит — 2026"

КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Многонациональные учения Sea Shield 2026 ("Морской щит — 2026") под руководством военно-морских сил Румынии станут наиболее сложным этапом боевой подготовки в текущем году, сообщает пресс-служба министерства Национальной обороны страны.

"Учения Sea Shield 2026 являются наиболее сложным мероприятием под руководством румынских военно-морских сил в текущем году. К тренировкам привлечены 48 речных и морских судов, более 60 единиц наземной боевой техники, а также 10 самолетов и 10 беспилотных систем", - говорится в сообщении оборонного ведомства.