08:11 23.03.2026
В Румынии рассказали об учениях "Морской щит — 2026"
В Румынии рассказали об учениях "Морской щит — 2026"
Многонациональные учения Sea Shield 2026 ("Морской щит — 2026") под руководством военно-морских сил Румынии станут наиболее сложным этапом боевой подготовки в... РИА Новости, 23.03.2026
CC0 / NATO photo by NIC Edouard Bocquet / Учения Sea shield
Учения Sea shield. Архивное фото
Учения Sea shield. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Многонациональные учения Sea Shield 2026 ("Морской щит — 2026") под руководством военно-морских сил Румынии станут наиболее сложным этапом боевой подготовки в текущем году, сообщает пресс-служба министерства Национальной обороны страны.
В маневрах, которые начинаются 23 марта и продлятся п до 5 апреля в акватории Черного моря и дельте Дуная, примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из Румынии и 12 стран-партнеров, среди которых США, Великобритания, Франция, Турция, Болгария и другие.
"Учения Sea Shield 2026 являются наиболее сложным мероприятием под руководством румынских военно-морских сил в текущем году. К тренировкам привлечены 48 речных и морских судов, более 60 единиц наземной боевой техники, а также 10 самолетов и 10 беспилотных систем", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Основной целью подготовки названо повышение уровня оперативной совместимости между силами союзников по НАТО. Отмечается, что сценарий маневров адаптирован к актуальным вызовам безопасности в регионе и включает выполнение задач по морскому и речному контролю, а также борьбе с незаконными действиями.
Учения Sea Shield проводятся ежегодно в рамках стратегии альянса по усилению присутствия в Черноморском бассейне. В 2025 году аналогичные маневры охватывали 2,2 тысячи военнослужащих и 27 судов, что указывает на расширение масштабов активности НАТО у южных границ России в текущем сезоне.
