МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Руководство ЕС пытается дестабилизировать обстановку в Венгрии на фоне предстоящих выборов, обвиняя во всех проблемах Россию, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
По словам аналитика, европейская элита пытается спровоцировать "цветную революцию" и начать в Брюсселе "кампанию саботажа" против следующего кабинета Виктора Орбана.
Ранее на портале VSquare появилась статья со ссылкой на анонимные "источники в сфере национальной безопасности трех европейских стран", где утверждалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов якобы работают над тем, чтобы внедрить в российское посольство в Будапеште политтехнологов для поддержки партии Орбана "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля.
Украина готовит Майдан в Венгрии
Вчера, 08:00
В среду газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что Москва якобы начала кампанию, направленную на помощь премьер-министру в переизбрании в апреле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в издании сообщение и указал на ошибочные выводы, которые делают западные СМИ, основываясь на непроверенной информации.
Глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш в понедельник отметил, что сведения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы ложны, это жалкие попытки отвлечь внимание от того, что киевский режим действительно пытается повлиять на исход выборов с целью привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.